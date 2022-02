Guerre en Ukraine : comment la Russie utilise les médias pour diaboliser le régime ukrainien

Près de 15 heures après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes ce jeudi, la guerre est loin d'être cautionnée par la population partout en Russie. Pire encore, elle est vue par certains comme catastrophique. Mais depuis 2014, Vladimir Poutine prépare le terrain.

Il y a eu en effet "une campagne de propagande à travers les grandes chaînes russes, détenues par l'État, pour présenter le gouvernement ukrainien comme des fascistes", dénonce sur RTL Cécile Vaissié, spécialiste de la Russie.

Si dans le milieu des élites et des intellectuels, la guerre n'est pas cautionnée, c'est plus mitigé dans les autres classes, puisque "le travailleur russe qui ne s'informe pas et qui regarde uniquement 20 minutes d'infos le soir en rentrant du travail est endoctriné depuis des années. Il n'est ni pour, ni contre, mais il croit la télévision et le confit est donc légitime ses yeux. Il est nourri de cette propagande mensongère, de haine", poursuit-elle.

Ce jeudi soir, près de 1.400 personnes ont néanmoins été arrêtées dans plusieurs villes de Russie lors de manifestations contre la guerre en Ukraine, a rapporté l'ONG spécialisée OVD-Info.