Au pôle Sud et au pôle Nord, ces sentinelles du climat, plus que jamais le thermomètre se détraque. On savait déjà que les régions des pôles se réchauffaient deux à trois fois plus vite que le reste de la planète, mais on vient d'y observer des températures de 30 à 40 degrés supérieures aux moyennes de saison.

Une vague de chaleur historique, quasi "impossible" pour les experts, frappe les deux pôles. En temps normal, sur la base scientifique de Concordia, il fait à cette période de l'année -55°C, c'est l'endroit le plus froid de la terre. Ces derniers jours, il y faisait -11°C, un record absolu. Au Pôle-nord, même chose, 30°C de plus que d'habitude. Jamais un climatologue ne vous dira avec certitude que c'est lié au changement climatique car il existe d'autres raisons éventuelles comme des courants d'air chaud venant d'Australie pour l'Antarctique.

Ces anomalies deviennent toutefois de plus en plus fréquentes, avec des banquises qui rétrécissent chaque été un peu plus. Et quand la glace diminue, et donc les surfaces blanches, la réverbération aussi, ce qui amplifie le réchauffement. Ce phénomène a des répercussions sur le reste de la planète car le froid des pôles équilibre la chaleur des tropiques. Quand cet équilibre ne se fait plus, la machine s'emballe. Il y a la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19 mais les scientifiques rappellent qu'il est toujours aussi urgent de limiter le dérèglement climatique.

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - Le président Zelensky s'est dit ouvert à "essayer d'aborder tout ce qui contrarie et mécontente la Russie". Le chef d'État a aussi avancé que le peuple devrait, par référendum, "se prononcer sur certaines formes de compromis".

Mort d'Yvan Colonna - Emmanuel Macron appelle au calme en Corse après le décès de l'assassin du préfet Érignac. Des rassemblements ont eu lieu au lendemain de sa mort, dans le calme.



Transports - La réalité a dépassé la science-fiction après qu'un taxi volant a survolé l'Île-de-France ce mardi. Les premiers passagers pourraient voyager à l'intérieur pour les Jeux de Paris en 2024.