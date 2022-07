Une séance tumultueuse est tardive. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid-19 par 221 voix contre 187 et 24 abstentions. Mais, premier couac pour la majorité qui ne dispose pas de la majorité absolue, ce texte a été amputée d'un des articles clé qui concernait le retour du pass sanitaire pour les voyageurs entrants ou sortant de France .

Cet article 2 a été rejeté du fait d'une conjonction de votes de la part des députés du Rassemblement National, des Républicains et d'une majorité des députés de la Nupes, par 219 voix contre 195. La Première ministre Élisabeth Bornea réagi à ce rejet en s'offusquant de l'alliance de ces partis d'opposition : "L’heure est grave. En s’alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid LFI, les LR et le RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus", a-t-elle indiqué sur Twitter. "Passée l’incrédulité sur ce vote, je me battrai pour que l’esprit de responsabilité l’emporte au Sénat".

Le texte de loi qui sera bientôt débattu au Sénat a néanmoins entériné la fin de l'état d'urgence sanitaire au 1er août prochain. Il permet aussi de continuer, en raison d'une situation épidémique toujours fragile, à collecter des données de santé sur les tests de dépistage.

À écouter également dans ce journal

Gironde - Après que deux incendies aient consumé plus de 1000 hectares de forêt, deux villages et près d'une centaine de personnes ont dû être évacuée.

"Uber Files" - Emmanuel Macron a "assumé à fond" son action contestée auprès d'Uber lorsqu'il était ministre de l'Économie, soulignant avoir agi à l'époque "pour créer des milliers d'emplois".

Royaume-Uni - Huit personnes sont candidats à la succession de Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info