Deux incendies, en cours depuis mardi 12 juillet après-midi en Gironde, ont brûlé près de 1000 hectares de forêts de pins, sans faire de victime, rapportent les pompiers.

Dans le secteur de Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, plus de 1000 hectares sont partis en fumée depuis 16h sur "un terrain compliqué" et par un "vent tournoyant", qui rend l'intervention difficile et oblige les pompiers à un "redéploiement constant" de leurs moyens. Quatre avions bombardiers d'eau, une cinquantaine de véhicules et environ 120 pompiers ont été mobilisés. Selon la préfecture, deux hameaux de la commune de Guillos, soit une cinquantaine de maisons, ont été évacués.

L'autre incendie en cours s'est déclaré vers 15h sur une route forestière dans la commune de La Teste-de-Buch, près de la Dune du Pilat sur le Bassin d'Arcachon. Il a consumé 70 hectares. Le terrain, "dunaire" et planté de vieux pins, est difficile d'accès mais dépourvu d'habitations, à l'exception de quelques cabanes en forêt, d'après les pompiers.

La préfecture de Gironde a placé, mardi, le département en vigilance orange feu de forêt, "au vu des conditions météorologiques (un épisode caniculaire) attendues dans les prochains jours".

