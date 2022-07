"Uber Files" : Macron "assume à fond" et referrait "demain et après-demain" la même chose

Critiqué par l'opposition, Emmanuel Macron a décidé de réagir aux révélations des "Uber Files". Il a affirmé, mardi 12 juillet, en marge d'un déplacement dans l'Isère, "assume(r) à fond" son action contestée auprès d'Uber lorsqu'il était ministre de l'Économie, soulignant avoir agi à l'époque "pour créer des milliers d'emplois".

Dans l'enquête reposant sur près de 124.000 documents internes à Uber et adressés par Mark MacGann au quotidien britannique The Guardian, le nom d'Emmanuel Macron est apparu à plusieurs reprises. Alors ministre de l'Économie, il aurait fait, entre 2014 et 2015, évoluer les lois françaises dans le but d'aider l'entreprise américaine à s'installer sur le territoire national.

"Moi je suis extrêmement fier (...), il est très difficile de créer des emplois sans entreprises ni entrepreneurs", a renchéri le chef de l'État. "Je le referais demain et après-demain."

