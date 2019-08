et Sina Mir

publié le 27/08/2019 à 22:24

Daniel Cueff ne décolère pas et compte bien continuer le combat. L'arrêté anti-pesticides décrété par le maire de Langouët en Bretagne pour empêcher leur emploi près des maisons a été suspendu par le juge ce mardi 27 août, déclarant l'élu incompétent dans ce dossier.



"Je suis très en colère", affirme-t-il sur RTL. "Nous avions la possibilité de faire la démonstration que notre commune pouvait trouver des solutions", estime l'édile breton. Par ailleurs, il souligne une "paradoxe typiquement français" au sein du gouvernement sur ce dossier.

"D'un côté le président Macron et madame la Ministre de l'écologie disent publiquement que l'arrêté que j'ai pris est tout à fait intéressant, qu'il va falloir aller dans ce sens", explique-t-il. "Et dans le même temps, le conseil des ministres via sa préfète nous conduisent devant le tribunal", constate l'élu qui ne baisse pas pour autant les bras : "nous allons continuer à aller jusqu'au bout des procédures.

Un arrêté interdisant les produits phytopharmaceutiques

Le maire écologiste avait pris le 18 mai un arrêté interdisant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques "à une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d'habitation ou professionnel".

Mais la préfecture avait demandé la suspension de cet arrêté en référé au motif qu'un maire n'est pas compétent pour prendre des décisions sur l'utilisation de produits phytosanitaires, y compris au nom du principe de précaution, un pouvoir réservé à l'État.

