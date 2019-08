publié le 27/08/2019 à 19:37

Les habitants ont entendu un "gros boum". À Amiens, un bloc de béton s'est détaché et est tombé du huitième étage, mardi 27 août, vers 11 heures.

Le parapet est venu s'écraser à une vingtaine de mètres en contrebas, et a fauché une haie située au pied de l'immeuble rue du Grand Vidame, entre les Halles et la Hotoie, relatent France 3 Hauts-de-France et le Courrier Picard. L'accident n'a fait heureusement aucun blessé.

C'est un voisin qui se trouvait en contrebas au moment de l'incident qui a donné l'alerte, en fin de matinée. Les pompiers et les policiers restent sur place afin de sécuriser l'accès à l'immeuble. Pour l'instant, l'arrière du bâtiment, là où le bloc est tombé, est fermé. Les forces de l'ordre ont également conseillé aux habitants de ne pas se pencher par la fenêtre du côté où le bloc a chuté.

Afin d'établir les circonstances précises de la chute du bloc, un ingénieur de la Ville d'Amiens est venu étudier la masse de béton. L'accident pourrait être lié aux chaleurs de ces derniers jours. Les tiges métalliques qui retenaient le bloc ont pu être fragilisées par les fortes températures, selon lui.