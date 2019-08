publié le 27/08/2019 à 19:06

Les femmes sont belles. Elles sont belles à 20 ans, 40 ans, 100 ans, 80 ans. La beauté est subjective, elle appartient à celle qui la reçoit. Elle est personnelle, pour certains elle l'est, pour d'autres elle n'est pas et on s'en fiche puisque la beauté est tellement plus profonde qu'une apparence.

La beauté c'est être touché, émerveille, bousculé par un être. Toutes les femmes sont belles, parce qu'elles sont grandes, puissantes, déterminées, courageuses, sensibles, dures, résistantes, battantes. Cette force, c'est ce qui leur donne cette très grande beauté.

Elles sont belles quand elles assument leurs choix malgré les clichés, malgré les critiques, malgré l'immense bêtise humaine. Elles sont belles quand elles sont hétéros, homos, mariées, pacsées, célibataires. Elles sont belles quand elles ont des enfants et aussi quand elles n'en ont pas. Elles sont belles quand elles travaillent, quand elles sont femmes au foyer, quand elles sont au chômage. Elles sont belles quand elles se maquillent ou quand elles ont des cernes dès le matin. Elles sont belles en jupes, en pantalons, quand elles portent un hidjab, un tailleur de luxe ou un jogging.

Elles sont belles nues sous la douche, qu'elles soient fines, qu'elles soient grosses, qu'elles se teignent ou laissent exister les cheveux blancs. Elles sont belles, qu’elles aient des bourrelets, de la cellulite, des seins qui tombent ou des implants en silicone.

Elles sont belles quand elles ont leurs règles

Elles sont belles quand elles ont leurs règles, qu’elles doivent être discrètes car ça reste tabou alors que l’être humain existe grâce à ce sang. Elles sont belles quand elles vont à l’école et aussi quand on les prive d’éducation et qu’elles apprennent à lire et se cultivent en secret. Elles sont belles quand elles cachent les coups qu’on leur assène. Elles sont belles quand elles vont porter plainte contre leur bourreau pour espérer ne pas être le 96ème féminicide de l’année en France.

Elles sont belles quand elles ont fondé un foyer ou qu’elles sont seules dans la rue. Elles restent belles quand elles sont violées, quand elles ont peur, quand elles ont honte et qu’on les insulte en leur disant qu’elles l’ont bien cherché. Elles sont belles quand elles sont en pleine santé et aussi quand elles n’ont plus sourcils, ni de cheveux et qu’elles se battent contre la maladie.

Elles sont belles quand elles choisissent l’être à aimer ou qu’on leur impose. Elles sont belles même si on les mutile, même si on les excise. Elles sont belles malgré les larmes et le chagrin qu’elles traversent trop souvent. Les femmes sont belles quand elles ont le bonheur de vieillir, avec leurs rides d’expressions et leur ménopause.



Les femmes sont belles par leur dignité

Elles sont belles quand elles sont plus âgées que l’homme qu’elles aiment et qu’elles subissent des attaques car dans ce monde, ce sont les hommes qui ont droit à des partenaires plus jeunes. Elles sont belles même quand on les traite de vieille, de cougar. Elles sont belles quand elles aiment, quand elles sont sincères, quand elles rendent une personne heureuse et réciproquement.



Les femmes sont belles par leur dignité, par leur combat pour exister, pour être entendues, pour être respectées, pour que leur condition soit égale à celle des hommes. Elles sont belles car elles auront toujours à se battre contre des crétins sexistes et misogynes même quand ceux-là sont « chef d’Etat » et qu’ils devraient donner l’exemple. Se battre contre ceux qui pensent que la beauté d’une femme se résume à sa jeunesse et à la fermeté de ses rondeurs.



Les femmes sont belles à 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans... Heureusement, nombreux sont ceux qui le pensent et alors ceux-là, clamez le haut et fort ! Toutes les femmes sont belles.