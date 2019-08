Pluton est-elle une planète ? Le débat est relancé par le numéro 1 de la Nasa

publié le 27/08/2019 à 19:16

Planète ou planète naine ? Le débat est loin d'être clos. Selon l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, Pluton est bien une planète, rapporte le site Science alert.



"À mon avis, Pluton est une planète, a-t-il sobrement déclaré. Vous pouvez écrire que l'administrateur de la NASA a déclaré que Pluton est une planète une fois de plus. Je m'y tiens, c'est comme ça que je l'ai appris, et j'y suis attaché", a conclu le scientifique.

Cette déclaration surprenante va à l'encontre de ce qui avait été décidé 13 ans plus tôt. En effet, l'Union astronomique internationale (UAI) s'était prononcée pour la déclassification de Pluton comme planète du système solaire.



Une décision qui avait scandalisé de nombreux scientifiques et des centaines de chercheurs qui avaient signé une pétition pour la réhabilitation du statut de planète à Pluton.

Pluton, une planète comme une autre ?

La raison invoquée par l'UAI était son incapacité, par rapport aux autres planètes, à repousser les corps solides dû à sa faible force gravitationnelle. Pourtant, Pluton répond à plusieurs des conditions nécessaires pour entrer dans la catégorie des planètes selon ses défenseurs.

Ils relèvent notamment que son atmosphère possède plusieurs couches, qu'elle possède des composés organiques, un climat et des lunes. Ils dénoncent également le fait que seuls 424 sur près de 9.000 membres de l'Union astronomique internationale ont voté pour la reconnaissance de Pluton comme planète naine.