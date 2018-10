et Félix Roudaut

publié le 17/10/2018 à 09:40

Des perquisitions ont été menées mardi 16 octobre au siège de la France insoumise (LFI) et chez son leader Jean-Luc Mélenchon dans le cadre d'enquêtes sur des emplois présumés fictifs de parlementaires européens et sur les comptes de campagne de l'ex-candidat, qui a dénoncé une "énorme opération de police politique", le jour du remaniement.



"La garde des Sceaux ne peux pas donner d'instructions individuelles dans des dossiers au procureur de la République. Pour autant, l'indépendance du parquet n'est pas totale", abonde sur RTL Katia Dubreuil, présidente du syndicat national de la magistrature (SM).

"On sait que les informations sur les enquêtes en cours remontent à la garde des Sceaux" et que cette dernière "nomme et fait la carrière des procureurs de la République", explique-t-elle. Elle réclame donc une "réforme constitutionnelle" pour éviter les "soupçons d'interventions du politique dans le cours de la justice".

La magistrate émet cependant des réserves sur le bien-fondé de la publication par Jean-Luc Mélenchon d'une vidéo montrant des policiers perquisitionner son domicile. "À chaque fois qu'un responsable politique fait l'objet d'une enquête, il y a toujours la possibilité de crier au complot politique. Or les procédures doivent se dérouler dans la sérénité", estime Katia Dubreuil.