publié le 28/02/2020 à 07:21

Il devait comparaître pour violences sur son ex-compagne, et il vient d'être libéré. Cet homme devait être jugé une première fois le 7 février mais, avec la grève des avocats, l'audience n'a pas pu avoir lieu.

Le parquet sait qu'il ne peut pas maintenir son conjoint en détention provisoire plus de deux mois et, avec un calendrier judiciaire extrêmement serré, la nouvelle audience n'aura pas lieu avant juin 2020. À contre-cœur, l'avocat général a donc demandé sa remise en liberté, en échange d'un contrôle judiciaire stricte.

L'homme est obligé de suivre une thérapie, de pointer à la gendarmerie et a interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne, une jeune femme de 20 ans. Cette dernière, terrifiée, dit vivre dans la crainte : sa situation va bientôt être réévaluée afin d'obtenir à minima un téléphone "grave danger" en cas d'urgence.

A retrouver également dans ce journal

Coronavirus - Le nombre de cas augmente de plus en plus vite : 38 personnes identifiées, selon le ministère de la Santé. Un chiffre qui devrait augmenter. Dans l'Oise, on recherche toujours le patient zéro après le décès d'un homme de 60 ans qui ne s'était jamais rendu dans une zone à risque.

Italie - Emmanuel Macron s’est rendu hier à Naples pour un sommet perturbé par la crise du coronavirus qui frappe les deux pays.



International - La justice britannique a suspendu la demande d'extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, réclamée par les États-Unis. L'examen de sa demande a été repoussé au 18 mai.