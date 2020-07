publié le 02/07/2020 à 18:32

Alors que la perspective du remaniement ministériel se fait proche, les cadres macronistes chassent de plus en plus à droite, du côté des Républicains, afin de trouver des aspirants ministres.

Emmanuel Macron a donné à la mi-journée un entretien aux journalistes de la presse écrite régionale, entretien qui sera publié ce soir. Le président de la République entend "arrêter sa ligne" et fixer donc un nouveau cap pour la suite du quinquennat. Avec ou sans Édouard Philippe ? Le président est le seul à le savoir. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement va changer. Et que cela aiguise les appétits à droite.

Guillaume Larrivé, député Les Républicains de l'Yonne, répète à l'envie qu'il faut un gouvernement d'union nationale, façon de dire qu'il s'y verrait bien. Damien Abad ferait aussi partie des cadres LR courtisés par La République En Marche.

Airbus - L'avionneur confirme les suppressions de postes : plus de 3.500 à Toulouse, près de 500 à Nantes. Le site de Saint-Nazaire devrait aussi être concerné par un plan social.

Justice - Quatre policiers de Seine Saint-Denis ont été mis en examen, jeudi 2 juillet, pour "faux et usage de faux en écriture". Trois d'entre eux ont également été mis en examen pour "violences en réunion par personne dépositaire de l’autorité publique".

Roland-Garros - 20.000 spectateurs sont attendus cet automne au tournoi parisien. Les places seront à vendre dès la semaine prochaine.