publié le 02/07/2020 à 07:38

Le chef de l'État va s'exprimer vendredi 3 juillet dans les colonnes de plusieurs titres de la presse régionale. Objectif de cet entretien : présenter aux Français les grandes lignes de la suite de son quinquennat. Une interview donnée alors qu'un remaniement semble bel et bien à l'ordre du jour.

La dernière fois que le président de la République s'était adressé aux Français remonte au 14 juin dernier. Emmanuel Macron en avait profité pour préciser les modalités de la suite du déconfinement à travers le pays et avait amorcé un tournant politique lors de cette quatrième allocution télévisée depuis le début de la crise sanitaire.



Après le deuxième tour des municipales et le très bon résultat des écologistes, le locataire de l'Élysée va-t-il prendre un tournant plus vert ? Sa prise de parole dans la presse locale arrive seulement 4 jours après avoir reçu dans les jardins de l'Elysée, les 150 représentants de la Convention Citoyenne pour le Climat et s'être exprimé sur leurs propositions.

Autre sujet sur lequel Emmanuel Macron devrait être interrogé : le probable remaniement qui qui se profile.