Bientôt un ministre de la cause animale dans le gouvernement ?

publié le 26/06/2020 à 08:30

À l’approche du remaniement, ça s’agite dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines. Dans la prochaine équipe, ils aimeraient bien avoir un ministre de la Cause animale. Pour que la cause avance vraiment. C’est Paris Match qui l’évoque très sérieusement cette semaine.

L’idée est noir sur blanc dans le rapport d’un député de La République en Marche remis cette semaine au Premier ministre. Et la cause animale draine vraiment des gens de tous horizons. La sommité Robert Badinter y plaide pour un poste de défenseur des animaux au sein du gouvernement.



L’auteur du rapport, le député LaREM des Alpes-Maritimes Loïc Dombreval, a même une idée pour occuper ce futur poste. Il pense à l’ancien PDG de Renault, président de la fondation Droit animal, Ethique et Sciences, Louis Schweitzer. En fait, si le gouvernement s’étoffe d’un secrétaire d’État en charge de la cause animale, il y a l’embarras du choix. Une soixantaine de députés ont signé une tribune pour la fin des chasses traditionnelles dans le journal l’Opinion il y a quelques semaines.

Au delà d'une sensibilité, un enjeu politique

Cette sensibilité est présente un peu partout sur l’échiquier politique. Il y a le parti animaliste bien sûr, qui a recueilli presque un demi-million de voix aux dernières élections européennes. Il y a aussi un vote pour les animaux chez les écolos et au Rassemblement national.

Si vous rassemblez tous ces votes dispersés, cela fait selon les estimations autour de 4 ou 5% des électeurs qui peuvent choisir leur bulletin sur ces questions. Ce n’est pas négligeable du tout. Quand je vous dis que ce sujet est vraiment dans l’air du temps et qu’il y a une pression politique. La semaine prochaine, toutes les associations engagées sur ces sujets et des personnalités comme le patron de Free, Xavier Niel, vont lancer une initiative politique et citoyenne pour pousser le gouvernement à agir. Ils promettent du spectaculaire pour que ça bouge.



C’est un sujet concret et qui il faut bien le dire avance lentement. La tâche d’un futur secrétaire d’État sera quand même très difficile. Il aura contre lui le ministre de l’Agriculture qui défend les éleveurs y compris industriels. Aujourd’hui, les vidéos clandestines de L214 horrifient mais les préfets autorisent partout ce que l’on appelle de manière péjorative des fermes-usines. Avoir un membre du gouvernement sur la cause animale ça veut dire aussi que le sujet de la corrida sera très vite abordé. Et que se passera-t-il pour la chasse à courre, soutenue par le Président de la République ou pour les pièges à glu pour les oiseaux ou la chasse aux blaireaux ? La vie d’un secrétaire d’État à la cause animale ne sera pas de tout repos. Parfois en cherchant à régler des problèmes on récolte aussi beaucoup d’ennuis.