publié le 29/06/2020 à 09:15

La droite s'attendait à une renaissance lors de ces élections municipales, mais a perdu deux grandes villes stratégiques dimanche 28 juin : Marseille et Bordeaux. "Forcément ça fait mal, mais ce sont deux histoires très différentes", a réagi Bruno Retailleau sur RTL, ce lundi matin.

Pour le président du groupe LR au Sénat, la droite à "deux leçons" à tirer des cas de Marseille et Bordeaux. "À Marseille, c'est une leçon politique, qui est éternelle. Il n'y a pas de chemin plus court à la défaite que la division", a-t-il analysé, et de souligner : "Il va y avoir un troisième tour."

Selon Bruno Retailleau, le cas de Bordeaux met en évidence une autre problématique : l'échec de l'alliance avec LaREM. "Bordeaux, c'est peut-être aussi le fait qu'il y a eu confusion des convictions. On a bien vu que quand on s'est allié avec En Marche, En Marche nous a tirés vers le fond."

Malgré la perte de Bordeaux et Marseille, Bruno Retailleau semble satisfait des succès locaux de la droite : "On va rester très enracinés dans la France, dans la France des petites villes. Des grandes villes aussi, comme Nice." Dans son analyse, il met toutefois en garde ses alliés politiques : "Faisons attention. Les succès locaux sont souvent dus à des personnalités, des maires LR qu'il faut féliciter. Mais on a un énorme travail à faire au niveau national si on veut être au niveau. (…) Le renouvellement est fondamental."