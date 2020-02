publié le 25/02/2020 à 19:03

Le débat sur la réforme des retraites avance toujours aussi lentement. Seul le premier des 65 articles a été adopté lundi 24 février. Les députés vont encore devoir siéger ce week-end comme le précédent. Et l'ombre du 49.3 plane de plus en plus sur ce texte.

À l'Assemblée nationale, ce mardi 25 février, le président des députés Les Républicains Damien Abad a clairement posé la question à Édouard Philippe : "Allez-vous, en matière de retraite, utiliser le 49.3, oui ou non ?"

Le Premier ministre a répondu sans détour : "Mon ambition c'est évidemment de faire en sorte que le débat ait lieu. Mais si ça n'est pas possible, alors la Constitution autorise le Premier ministre à utiliser un article, le 49.3. Ça s'est déjà vu dans le passé. J'ai un souvenir précis d'Édouard Balladur, Premier ministre, faisant obstacle à de l'obstruction en utilisant le 49.3. (…) Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter et j'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution."

