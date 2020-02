Coronavirus : Olivier Véran ne veut pas annuler Lyon-Juventus et la Fashion Week

publié le 25/02/2020 à 09:30

La pyschose engendrée par le risque d'épidémie de coronavirus ne doit pas gagner les bancs de foot ni les podiums de la Fashion week. Invité de la matinale de RTL ce mardi 25 février, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré qu'il n'y avait aujourd'hui "aucun argument scientifique et médical" susceptible de conduire à l'annulation des événements collectifs à venir sur le sol français, où la situation sanitaire est sous contrôle selon lui.

"Faut-il arrêter les événements collectifs ? Faut-il arrêter la Fashion week ? Faut-il arrêter les matchs ? Faut-il fermer les universités ? La réponse est non, tranche le successeur d'Agnès Buzyn. Il n’y a aucun argument scientifique et médical, aujourd’hui, qui nous conduisent à arrêter les événements collectifs de cette nature, un, car le virus ne circule pas en France, et deux, parce que les cas sont aujourd’hui circonscrits en Italie".

La propagation du coronavirus dans le nord de l'Italie a mis en alerte le monde sportif et culturel ces derniers jours. La Fashion Week de Paris a débuté lundi sur fond d'inquiétude après que plusieurs défilés ont été annulés à Milan ce week-end. Près de 3.000 supporters italiens sont attendus mercredi à Lyon pour la rencontre des huitièmes de finale de Ligue des champions opposant l'Olympique Lyonnais à la Juventus Turin.