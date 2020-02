publié le 25/02/2020 à 17:56

Bernard Tapie lutte contre un cancer depuis plusieurs mois. L'homme d'affaire de 77 ans a reporté la pièce Vol au dessus d'un nid de coucou dans laquelle il devait jouer à partir du 20 mai prochain aux Folies Bergère, pour raisons médicales.

C'est dans un communiqué de Philippe Hersen, le metteur en scène de l'ex-président du club de rugby toulonnais, que l'annonce a été faite. "Bernard Tapie et son metteur en scène Philippe Hersen ont décidé de reporter la pièce Vol au dessus d'un nid de coucou" peut-on lire dans le texte transmis à l'AFP.

Les représentations de la pièce écrite par Dale Wasserman devaient débuter le 20 mai prochain aux Folies Bergère, mais en raison de l'état de santé de Bernard Tapie, celles-ci sont repoussées de quelques mois.

L'homme d'affaire et ancien ministre "suit un nouveau traitement expérimental en Belgique, très dur à supporter, qui le fatigue énormément et qui lui fait perdre sa voix" indique le communiqué. "Néanmoins, Bernard Tapie ne baisse pas les bras et est bien décidé à assurer ses engagements pour cette pièce en septembre et décembre prochains" précise le texte.