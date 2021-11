Il y a eu le doigt d'honneur à Marseille, les déplacements compliqués à Londres et à Genève ou encore la polémique du Bataclan. De tempête en tempête, Éric Zemmour entame aujourd'hui une semaine décisive qui devrait voir le polémiste se muer officiellement en candidat.

Sa déclaration de candidature est imminente à en croire son entourage, dans les tout prochains jours. On nous promettait du jamais vu, du spectaculaire. Aux dernières nouvelles, l'équipe d'Éric Zemmour travaille sur une vidéo en ligne, un journal télévisé et un premier grand meeting dimanche. Trois évènements et un feuilleton, qui devaient être l'apothéose de cette pré-campagne mais en quelques jours, tout a changé : sondages en baisse, doigt d'honneur et déplacements ratés.

Désormais il s'agit surtout de relancer la machine. Mais en ce moment rien n'est simple pour le polémiste. Son entourage espérait des ralliements, faire monter des poids lourds sur la scène du Zénith, mais beaucoup de ses amis comme Philippe de Villiers ou Robert Ménard se sont fait porter pâles. Dans le camp Zemmour, il est admis qu'il a joué le jeu du faux suspense trop longtemps, dommage qu'il n'ait pas profité de son état de grâce pour étoffer l'équipe et verrouiller les soutiens. Un autre élu local s'interroge : "Je me demande si Éric Zemmour a compris le sacrifice que représente une élection présidentielle et aujourd'hui j'en doute".

