Les infos de 6h - Éric Zemmour à Marseille : un doigt d'honneur préjudiciable ?

Une femme et Eric Zemmour se sont échangés des doigts d'honneur lors de la visite du polémiste à Marseille, le 27 novembre 2021.

C'est le geste qu'il ne fallait sans doute pas faire, qui symbolise en tout cas parfaitement la visite très chahutée d'Éric Zemmour à Marseille. Le polémiste d'extrême droite venait de déjeuner dans un restaurant de la cité phocéenne quand une passante est venue toquer à la fenêtre de sa voiture pour lui adresser un doigt d'honneur. Éric Zemmour a répondu par le même geste sous le regard amusé de sa conseillère. Le tout est de savoir si ce geste est présidentiable alors qu'il doit annoncer dans les prochains jours sa candidature pour 2022.

Éric Zemmour dans sa voiture, majeur dressé, la photo fait désordre et elle vient parachever un déplacement raté. Il espérait voir Marseille façon carte postale, à la place il y a trouvé les sifflets et les huées de militants anti-fascistes. En deux jours, il n'aura vu ni habitants ni commerçants. Un loupé qui tombe au plus mal, car il précède la déclaration de candidature la semaine prochaine, qui devait être l'apothéose de cette pré-campagne. Éric Zemmour aura joué au jeu du faux suspense pendant plusieurs mois, finalement il va sortir du bois au pire moment pour lui depuis septembre.

Sondages en baisse, accueil hostile à l'étranger, à Londres ou Genève, soutiens qui le lâchent, comme son ami Philippe de Villiers. Son entourage mise tout sur sa déclaration pour relancer la machine à gagner, pour faire oublier les faux-pas des dernier jours. Quant au doigt d'honneur, "il n'a rien à regretter", juge un proche.

