Le thème du nucléaire s'impose dans la campagne présidentielle de 2022. Marine Le Pen a indiqué à plusieurs reprises vouloir construit "six EPR" et "rouvrir Fessenheim" si elle est élue présidente.

Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 28 novembre, la candidate à l'élection présidentielle a été interrogée sur des propos tenus lors d'une précédente émission où elle déplorait la fermeture de la centrale nucléaire et estimait que sa réouverture n'était pas possible. "On ne peut pas. C'est fermé, c'est fermé. Ce n'est pas la gazinière : c'est éteint, c'est fini, c'est fermé", insistait-t-elle lors Grand Jury le 23 février 2020.

Ce dimanche 28 novembre, Marine Le Pen a expliqué ce retournement. "En réalité, le désarmement de Fessenheim arrivera à un point de non retour en mars 2022", explique-t-elle, "c'est la raison pour laquelle", elle demande à Emmanuel Macron "un moratoire sur le démantèlement de Fessenheim pour laisser éventuellement à son successeur la possibilité de faire machine-arrière".

Selon l'ancienne présidente du Rassemblement national, ce démantèlement est "semble-t-il, encore possible jusqu'en mars 2022". Elle dénonce un "gâchis" et une "décision politique" de la part du chef de l'État. "Aucune condition de sécurité n'était à l'origine de la décision d'Emmanuel Macron, qui a fait plaisir aux écologistes", conclut-elle.