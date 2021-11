Présidentielle 2022 : la révélation Éric Ciotti chez Les Républicains

J-3 avant le début du congrès des Républicains. À partir de mercredi les 150.000 adhérents du parti pourront voter pour désigner celui ou celle qui portera les couleurs du parti pour l’élection présidentielle.

En course 4 hommes et une femme : Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin et Éric Ciotti. Dans cette campagne, c’est lui qui a créé la surprise. Au départ personne ne l'imaginait occuper les premiers rangs mais au fil des débats il a fait sensation. Au point de devenir aujourd’hui l’un des favoris. Les militants lui reconnaissent sa fidélité au parti et une ligne politique qui n’a jamais varié. En meeting à Paris, c'est la foule des grands jours au premier étage du siège des Républicains.

Dans la salle, 350 personnes venues écouter l’étoile montante du congrès. C’est vrai que depuis ses apparitions à la télévision, Éric Ciotti a le vent en poupe. Certains disent même qu’il est désormais le favori.

Un programme à droite toute

Avant son programme, ce qui plait dans la candidature d’Éric Ciotti, c’est qu’il n’a jamais quitté Les Républicains, contrairement à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Donc l’opposant principal au Président c’est lui.

Fillon, Sarkozy, Wauquiez… En une heure, toutes les figures de la droite sont citées par le candidat au congrès Les Républicains. Et du côté du programme, Éric Ciotti revendique sa ligne : à droite toute. Des phrases choc qui rappellerait presque celles d’un autre Éric : Éric Zemmour. Mais les militants préfèreront-il l’original à la copie ?

Avant le premier tour du congrès ce mercredi, Éric Ciotti continue d’arpenter les fédérations en quête d’électeurs. Rien que sur la journée de demain, il tiendra trois réunions publiques.