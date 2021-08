Éric Zemmour candidat à la prochaine présidentielle ? Ce qui n'était qu'une rumeur il y a quelques mois semble devenir réalité. Il serait déjà en quête des parrainages, comme l'a confirmé sur notre antenne à la mi-journée Robert Ménard. Le maire de Béziers a indiqué qu'il avait été sollicité pour parrainer la candidature du polémiste.

Il faudra donc à Éric Zemmour la signature de 500 maires pour pouvoir se présenter devant les Français, et c'est un sacré parcours d'obstacles qui l'attend. Ils sont nombreux à avoir échoué avant lui dans cette quête des parrainages, et pour l'instant Éric Zemmour ne donne pas beaucoup de sa personne. Ce n'est pas lui qui met les mains dans le cambouis, ce n'est pas lui qui sillonne les petits villages pour convaincre un a un les élus de lui offrir leur signature.

Pour l'instant, Éric Zemmour cherche des soutiens en envoyant des courriers qui ne sont pas signés de sa main mais par des "représentants du candidat" qui écrivent avoir été "nommés officiellement pour recollecter les parrainages". RTL a pu lire l'un de ses courriers où il est écrit qu'Éric Zemmour est "sérieusement en mesure de remporter l'élection présidentielle". Un message pas forcément très audible, puisqu'il n'est pas encore candidat.

Mais comment cette potentielle candidature est-elle perçue à droite ? On ne va pas dire qu'Éric Zemmour, aujourd'hui donné autour de 5%, fait peur. Mais personne à droite et à l'extrême droite ne le prend de haut : "Il peut monter à 8% et après tout est possible", pronostique un parlementaire LR.

Il pourrait notamment faire recette chez les anciens électeurs de François Fillon ou ceux de Nicolas Dupont-Aignan, c'est ce que redoute une partie de la droite. Enfin, chez Marine Le Pen, on tente de se rassurer en expliquant qu'Éric Zemmour n'aura ni les mots ni le programme pour séduire les classes populaires.

