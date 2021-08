Présidentielle 2022 : comment Éric Zemmour prépare sa candidature

La candidature d'Éric Zemmour à l’élection présidentielle en 2022 prend de l'ampleur. Alors que cette hypothèse paraissait farfelue il y a encore un an, elle a grandit au fil des mois et à moins de 8 mois de l’échéance suprême, il est légitime de se demander où en est le polémiste dans sa volonté et la manière dont s’organisent ses soutiens.

Une chose est sûre, Éric Zemmour sera candidat à l’élection présidentielle, sa décision est prise, selon son entourage. La question qui a occupé l'essayiste cet été, c’est plutôt quand l’annoncer et à quel moment l’officialiser ? Avant ou après la publication de son prochain livre mi-septembre ? Il a même demandé conseil à un parlementaire Les Républicains (LR) que nous avons joint.

À l'heure actuelle, Éric Zemmour ne bénéficie pas d’appareil militant structuré ni de chaîne de commandements claires. Cependant, des initiatives spontanées et des groupes de soutiens sont nés ces derniers mois et des référents ont été nommés dans les départements et région. Mais pour l’instant, cette mobilisation reste artisanale, voire anarchique, nous disait l’un de ses soutiens. Il n’y a pas non plus d’état-major, si ce n’est sa conseillère politique, omniprésente, Sarah Knafo, une jeune énarque.

Un programme présidentiel déjà bouclé ?

Concernant les fameuses 500 signatures d’élus obligatoires pour pouvoir se présenter, le camps Zemmour revendique bruyamment une centaine de promesses de parrainages. 100, 130, 180, le chiffre est disons, variable en fonction de l’interlocuteur. Néanmoins, les militants ont commencé à démarcher des élus.

Leur cible numéro un, ce sont des maires ruraux, de villages, de petites villes qui, en 2017, ont parrainé Marine Le Pen, François Fillon, Henri Guaino ou encore Nicolas Dupont-Aignan. Cette tâche n’est néanmoins pas simple tant qu'Éric Zemmour n’est pas officiellement candidat. Un de ses militants de terrain confiait par ailleurs : "Moi, Je ne sais pas vendre une voiture que je n’ai pas en stock".

Par ailleurs, son programme présidentiel serait déjà bouclé et son livre à paraître mi-septembre en contiendrait une partie. L'idée n’est pas de se cantonner à parler d’islam et d’immigration mais aussi de parler économie, essayer de montrer qu’il est crédible sur ce terrain, contrairement à Marine Le Pen, comme l'évoquait un de ses proches.

Pour l'heure, Éric Zemmour ne fait pas de miracle dans les sondages et a été testé à 5,5% des voix en juin. Quoiqu'il advienne, même s’il échoue, il créera un parti politique et briguera un mandat de député ou député européen, affirme l'un de ses proches. C’est le début d’une carrière politique croit-il savoir. "Un aller sans retour", ajoute-t-il.