Présidentielle 2022 : Brigitte Bardot favorable à une candidature Zemmour

Brigitte Bardot a toujours été une voix singulière dans le débat politique. L'actrice, qui utilise désormais son temps et son image pour défendre le bien-être animal, n'a jamais caché ses opinions et amitiés.

Conservatrice voire nationaliste, Brigitte Bardot a apprécié les présidences de Gaulle ou Giscard d'Estaing mais n'a jamais manqué d'écorcher leurs successeurs au Palais de l'Élysée. Proche de la famille Le Pen, elle soutient certaines idées du Rassemblement national publiquement et n'hésite pas à encourager Marine Le Pen dans la bataille présidentielle en 2012 et 2017. Mais en fera-t-elle autant en 2022 ?

Le cœur de l'égérie semble balancer, toujours à droite de l'échiquier politique, à l'image de celui de la droite radicale ou extrême. Marine Le Pen ne semble plus être une évidence. Il y a de la concurrence à la droite des Républicains, Florian Philippot a pris son indépendance, Nicolas Dupont-Aignan est toujours là, Jean-Marie Le Pen fait entendre que le Rassemblement national suit une mauvaise stratégie... La présidente du RN est bousculée, contestée.

Mais le plus grand danger ne semble pas venir des candidats habituels, mais de la figure médiatique qu'est Eric Zemmour. Le polémiste pourrait bien être tenté par l'aventure politique et quelques personnalités et militants préparent le terrain.

"Je pense qu’il a parfaitement raison"

Une candidature que Brigitte Bardot appelle de ses voeux. Éric Zemmour candidat, ce "serait une très belle chose pour la France, estime l'actrice dans les colonnes de Valeurs actuelles. Je suis très au courant de tout ce qu’il dit, j’ai lu ses livres et je pense qu’il a parfaitement raison". Si elle est d'accord sur le diagnostic global du polémiste, elle n'est pas encore prête à mettre un bulletin Zemmour dans l'urne. Seul un programme ambitieux pour défendre les animaux pourrait satisfaire l'actrice. "Je voterai pour le parti ou la personne qui prendra en cause le mieux la souffrance animale. Le reste, je m’en fiche !", a-t-elle tranché.

Brigitte Bardot a profité de cet entretien pour dire tout le mal qu'elle pensait du gouvernement et de son passe sanitaire, un "'Ausweis', le laisser-passer qu’on nous imposait pendant la guerre et que j’ai connu". "Nous voilà maintenant avec une Kommandantur élyséenne qui nous remet dans ces conditions. Je trouve ça terrifiant et lamentable.", a-t-elle fait savoir. Une ligne proche de celle des manifestants anti-passe et antivax qui font connaître leur colère partout en France depuis plusieurs semaines.

Brigitte Bardot n'est pas la seule à soutenir la candidature éventuelle d'Éric Zemmour. Loïk Le Floch-Prigent, l'ancien PDG d’Elf puis de la SNCF, condamné pour des abus de biens sociaux, offrirait notes et conseils au polémiste pour qu'il se muscle sur les sujets économiques. L'essayiste Charles Gave ou encore Pierre-Edouard Stérin, fondateur du site LaFourchette et inventeur de la Smartbox, comptent aussi parmi les supporters d'une candidature Zemmour. Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen mais aussi Nadine Morano ont quant à eux mis en garde, plus ou moins amicalement, Éric Zemmour… Selon eux, entrer dans l'arène pourrait avoir un prix que cet homme de médias n'est pas encore prêt à payer.