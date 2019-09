publié le 24/09/2019 à 19:08

La ministre de la Santé a défendu, ce mardi 24 septembre à l'Assemblée, le projet de loi sur la bioéthique. La mesure phare de cette proposition, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, suscite de nombreux débats chez les députés. Pour répondre à ses détracteurs, Agnès Buzyn a réfuté toute idée de "droit à l'enfant".

"Il n'y a pas, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de droit à l'enfant", a affirmé la ministre. "Parler de droit à l'enfant, c'est insinuer que l'enfant serait dorénavant à la merci de toutes les fantaisies, qu'il serait le simple produit d'un caprice. Dire cela c'est dénigrer le projet parental. Les familles monoparentales et homoparentales existent déjà, c'est un fait. Et il serait aussi hypocrite de ne pas le voir que de persister à ne pas le reconnaître", a-t-elle ajouté.

Sur les 2344 amendements que compte le projet de loi, pas moins de 600 concernent uniquement la PMA.

