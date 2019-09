publié le 24/09/2019 à 07:59

Après les médecins, les infirmiers, les pilotes et la RATP c'est au tour de la CGT de manifester ce mardi 23 septembre. Au cœur des inquiétudes : la fin des régimes spéciaux. Clément est cheminot, il explique sa mobilisation. "Moi je bosse au matériel, donc la maintenance des trains, et je peux vous assurer qu'à 64 ans, personne ne peut travailler là, c'est trop physique", affirme-t-il.

"Moi, un âge pivot à 64 ans c'est mort, j'ai commencé à 16 ans dans la restauration. J'ai déjà passé la moitié de ma vie à travailler. Aujourd'hui, je suis dans les convois exceptionnels, on est soumis à la réglementation de la route, je travaille jour et nuit. On va pas faire ça toute notre vie. Il faut qu'on puisse partir plus tôt", dit Franck, un chauffeur routier. Ils seront tous les deux dans la rue cet après-midi.

La manifestation s'accompagne dans certains secteurs d'un appel à la grève. À la SNCF, comptez ce matin seulement 2 trains sur 5 sur la ligne B du RER, 1 sur 2 sur la ligne C. Des perturbations sont également signalées dans les transports urbains en régions, comme à Nice, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Dijon ou encore Reims.

À écouter également dans ce journal

Pesticides - Les agriculteurs manifestent dans une vingtaine de départements contre les mesures anti-pesticides prises par certains maires. Le gouvernement a lancé une consultation.

Michelin - Le chef savoyard Marc Veyrat attaque le guide en justice pour avoir perdu sa troisième étoile de son restaurant la Maison des bois, à Manigod (Haute-Savoie). Il veut connaître les raisons exactes et demande à ne plus figurer dans le guide.

Justice - L'ancien Garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, est jugé ce mardi pour "violation du secret". Il encourt une peine maximale d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.