En déplacement dans la cité phocéenne pendant trois jours, Emmanuel Macron va s'atteler ce jeudi 2 septembre à un gros dossier de son plan "Marseille en grand", celui des écoles, en grande partie délaissées dans la ville. Selon Jean-Luc Mélenchon, cette visite n'est ni plus ni moins qu'une manière pour le chef de l'État de débuter sa campagne en vue d'une potentielle réélection à la présidentielle 2022.

"Je ne supporte pas ça. Le gars, il arrive, on est à 7 mois de l'élection présidentielle et tout le monde comprend qu'il est en campagne électorale. On est tous priés de faire semblant de ne pas l'avoir vu, moi je lui ai quand même dit", a indiqué le leader de La France Insoumise (LFI).

"Ici, c'est le pèlerinage des promesses. (Manuel) Valls était venu avec neuf ministres, dont (Emmanuel) Macron, donc on peut dire que le gars connaît le métier de promettre des trucs qui n'ont pas lieu", a-t-il également fustigé. "Ils avaient dit qu'ils feraient de la réhabilitation et toute sorte de chose. Moi je suis le dernier arrivé à Marseille donc je me tiens prudemment à ma place, modestement, au bout de la table. Il faut faire attention, les gens ici sont exaspérés", a fait valoir Jean-Luc Mélenchon.

