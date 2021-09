Bordeaux : début tendu du procès du "plus gros trafiquant de drogue français"

Il a souvent été nommé le Pablo Escobar français. Le procès du trafiquant Moufide Bouchibi s'est ouvert ce mercredi 1er septembre à Bordeaux et le début d'audience n'a pas manqué d'être chahuté. "Mouf" aurait été extrait de force de sa cellule sans que ses avocats ne soient prévenus. L'accusé se dit malade et paraît très pâle dans le box.

Moufide Bouchibi répond très distinctement au présent, de manière très posée et avec une attitude humble. Pourtant, son périple est absolument hors-norme. Il aurait en effet dirigé son trafic exilé en Afrique du Nord en envoyant des centaines de kilos de cannabis via des go fast avant d'être interpellé à Dubaï et remis aux autorités françaises.

C'est là que le bât blesse selon Me Thomas Bidnic, son défenseur, qui réfute totalement la légalité de cette opération : "Quand bien même il serait coupable, il ne peut pas être jugé. Il y a une convention d'extradition qui oblige les États à extrader et puis finalement, tout à coup, ce sont cinq fonctionnaires du ministère de la Justice français qui vont le chercher, qui le ramène et qui lui disent rien. Ça s'appelle une extradition déguisée. C'est radicalement impossible, il ne peut pas être jugé aujourd'hui", fustige-t-il.

Après une très longue suspension de séance, Moufide Bouchibi a été examiné par un médecin et déclaré apte à comparaître enfin devant le tribunal de Bordeaux.