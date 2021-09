Macron à Marseille : "Il y a une once d'espoir", selon le journaliste Xavier Monnier

Face aux difficultés rencontrées par la ville de Marseille, notamment en matière d'insécurité, Emmanuel Macron a décidé de se rendre dans la cité phocéenne pour un déplacement de trois jours. Le président de la République y est ainsi attendu mercredi 1er septembre et sera accompagné de huit ministres. "Il y a évidemment une once d'espoir par rapport à cette visite, mais aussi une sorte de résilience, presque de résignation", réagit le journaliste Xavier Monnier au micro de RTL.

L'auteur des ouvrages Marseille, ma ville et Les nouveaux parrains de Marseille, aux éditions Les Arènes, connaît bien la ville puisqu'il y a grandi. "Il y a déjà eu beaucoup de plans pour Marseille", rappelle-t-il, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé le déblocage de plusieurs milliards d'euros pour aider Marseille à sortir de cette situation délétère. Xavier Monnier craint ainsi un nouvel "effet d'annonce suivi de saupoudrage".

"Cela fait tellement d'années que les Marseillais attendent qu'on améliore leur ville", poursuit le journaliste selon qui les priorités résident dans la réfection des écoles publiques, mais aussi la refonte de l'administration municipale pour plus de compétences et moins de "clientélisme". "Même si la ville est pauvre, elle a de nombreux trésors et richesses, mais aussi une énergie qui lui permet de résister malgré les crises", continue Xavier Monnier. Pour lui, il faut "exploiter la richesse et la diversité culturelle" de Marseille.