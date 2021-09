Emmanuel Macron : d'où vient sa passion pour Marseille ?

Emmanuel Macron se rend à Marseille pour trois jours. Pourquoi le président de la République est-il si attaché à l’avenir de cette ville ? Je l’ai demandé à l’un de ses plus proches qui m’a répondu tout de go : "Ca fait 5 ans que je me pose la question !".

Première piste : Emmanuel Macron est un fervent supporter de l’OM depuis les plus belles heures du club dans les années 90 jusqu’à aujourd’hui. Il a été passé ses premières vacances d’été présidentielles en 2017 en faisant son jogging avec un maillot de l’OM, celui du numéro 10. C’est une passion d’adolescent qui perdure. Mais personne autour du Président ne dit sérieusement que ça peut seulement expliquer son attirance pour la ville.

Autre piste, la piste littéraire. Emmanuel Macron serait un écrivain inaccompli, égaré en politique. "J’ai appris chez Giono le vent froid de la Provence et la vérité des caractères", écrit-il dans Révolution son livre de la campagne 2017.

"Dépaysant"

Marseille pour Emmanuel Macron, c’est aussi Pagnol et IAM le groupe de rap. C’est un peu cliché mais c’est aussi comme ça qu’en parle Emmanuel Macron. Il s’encanaille aussi à Marseille. C’est une ville rebelle. C’est "dépaysant", m’explique l’un des élus qui le connait bien. Dès que vous y arrivez, vous aimez ou vous détestez, ça ne laisse pas indifférent.



C’est la ville aussi de Didier Raoult, le gourou rebelle qui a eu le droit à sa visite présidentielle personnelle. Marseille, c’est enfin une ville où les embrouilles politiques sont sans fin. Emmanuel Macron a approché les frères Guérini, Jean-Claude Gaudin et les autres. Mais quand il s’en est mêlé pour les municipales, il s’est totalement planté. Il n’a rien pu faire.

Emmanuel Macron veut faire de Marseille une capitale de la Méditerranée Olivier Bost

Quant à rallier le maire actuel, le socialiste Benoît Payan, personne n’y songe sérieusement dans la macronie. Cette passion pour Marseille ne serait donc pas électoraliste. Mais tout ça, c’est peut-être un peu court pour que toute la ville retienne désormais l’attention présidentielle pendant presque 3 jours.

Alors, il faut se replonger dans une autre lecture dans ce qu’en disait Emmanuel Macron dans un entretien en mai dernier au magazine Zadig où il dressait sa carte de France personnelle et intime. Emmanuel Macron y avoue aimer infiniment Marseille, "la deuxième ville de France, décrit-il. Une des plus pauvres et des plus vibrantes extraordinairement attachante".

Une ville au métissage et à la jeunesse qu’il défendait pendant sa campagne présidentielle. une ville pleine de potentielle comme le département de la Seine-Saint-Denis en région parisienne. Emmanuel Macron veut faire de Marseille une capitale de la Méditerranée, c’est son grand projet à lui, c’est son Grand Pari(s). Ne me demandez plus pourquoi je ne sais toujours pas.