Les infos de 18h - Inondations dans le Sud-Ouest : l’état de catastrophe naturelle bientôt décrété

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était dans le sud-ouest cet après-midi à Bayonne d'abord, dans les Pyrénées-Atlantiques puis à Peyrhorade dans les Landes, commune également frappée par les intempéries. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont parfois très importants. La décrue s'est amorcée et elle s'annonce très longue.

La nuit est tombée sur le village de Laruns, mais on voit encore le phare des engins de chantier qui déblaient la petite rue. C'est là que le torrent s'est engouffré et a causé de beaucoup de dégâts. Pour un habitant, c'est "catastrophique, mais on s'en sort bien, car il n'y a pas de perte humaine" Une autre habitante explique que "le torrent charriait des branches, des cailloux, des gravats étaient dans les rues, c'était impressionnant." Une dernière habitante interrogée explique que c'est la deuxième fois depuis 2019 que sa maison est inondée.

Jean Lassalle, le député de la circonscription est venu apporter son soutien aux habitants et s'interroge sur cette histoire qui se répète : "Nous payons le fait que nous ne sommes plus autorisés à entretenir la montagne comme on l'entretenait autrefois. Maintenant, avec toutes les lois écologiques, il ne faut rien toucher, mais il faut penser à réparer." Le maire de Laruns, Robert Casadebaig affirme "que tout le monde est sur le pied de guerre", avant d'expliquer que les secours sur le terrain font "des batardeaux et des écrans".

Reste maintenant à chiffrer les dégâts. Selon le maire, il pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros.

