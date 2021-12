Les infos de 6h - Une femme possédant un faux passe sanitaire décède du Covid

Elle se disait auprès de tous et de sa famille vaccinée. Une femme de 57 ans est décédée du coronavirus à l'hôpital Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine. Elle s'était procuré un faux certificat et a été emportée par le virus.

Son mari témoigne pour RTL. "J'ai un petit garçon de 13 ans" détaille sur les longs canapés pourpres de son domicile. À ses côtés de nombreux documents pour retrouver les auteurs du faux passe sanitaire de son épouse. Vacciné, il n'a jamais réussi à convaincre sa femme de faire de même. "Je me suis disputé plus d'une fois à cause de ça, on a failli divorcer à cause de la vaccination" détaille-t-il.

Au mois d'août, il pense enfin avoir réussi à la convaincre. "Elle m'a annoncé qu'elle était vaccinée" mais leur fils attrape le Covid et les gestes barrières ne sont pas respectés. Sa femme n'étant "pas prudente" est hospitalisée et c'est à ce moment-là que le père de famille apprend l'existence du faux passe sanitaire. Si les médecins avait su plus tôt que cette femme n'était pas vaccinée, ils auraient pu administrer des anticorps neutralisants afin de réduire la propagation du virus. "Ils ont tué une mère de famille" se plaint son mari.

