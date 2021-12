Nicolas Sarkozy, condamné pour corruption et trafic d'influence, est décidé à se battre contre une "profonde injustice"

Ce samedi 11 décembre 2021, Nicolas Sarkozy était l'invité d'Éric Dussart et Jade dans l'émission On Refait La Télé sur RTL. L'ancien Chef de l'État est venu parler de son nouvel ouvrage intitulé Promenades et publié aux éditions Herscher, mais il a aussi évoqué des sujets de l'actualité politique comme Éric Zemmour, candidat à la présidentielle de 2022.

Selon Nicolas Sarkozy, il bénéficierait d'une surexposition médiatique à cause des chaînes infos : "C'est la poule et l'œuf. Ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie qui consiste à inviter quelqu'un et à dire tout le mal qu'on en pense. Moi, j'ai bien des désaccords avec Éric Zemmour, je souhaite qu'il ait la parole", dit l'ancien président de la République.

"Pourquoi il ne l'aurait pas. Je n'ai pas les idées d'Éric Zemmour sur plein de sujets, mais un peu comme Voltaire, "je n'ai pas vos convictions, mais je me battrais pour que vous puissiez les exprimer", poursuit-il. "L'agressivité de certains journalistes va finir par le rendre sympathique. Un journaliste n'a pas à être agressif, il a à poser ses questions, même des questions difficiles. Cette diabolisation est horrible. J'en ai été victime moi aussi".

"C'est insupportable, qu'on laisse les gens s'exprimer et les Français feront leur choix", a-t-il notamment regretté.