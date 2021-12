Jade, Nicolas Sarkozy et Eric Dussart

Présidentielle : "Je n'ai pas à me mettre dans la bagarre politique"

Ses souvenirs les plus drôles avec Barack Obama et Angela Merkel

Ce samedi 11 décembre 2021, Nicolas Sarkozy était l'invité d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé pour parler de son nouvel ouvrage intitulé Promenades et publié aux éditions Herscher.

Ce matin, l'ancien Chef de l'État est revenu sur ses rapports parfois tendus avec les journaliste à la télé. Il a aussi été question d'Eric Zemmour, candidat à la présidentielle de 2022, qui selon Nicolas Sarkozy, bénéficierait d'une surexposition médiatique à cause des chaînes infos : "L'agressivité de certains journalistes va finir par le rendre sympathique", a-t-il notamment regretté.

L'époux de Carla Bruni a aussi expliqué pourquoi il ne s'est pas encore exprimé sur la désignation de Valérie Pécresse comme candidate LR à l'élection présidentielle de 2022. "Je suis l'ancien chef de l'État, j'ai un devoir de réserve, je n'ai pas à me mettre dans la bagarre politique", dit-il affirmant que "naturellement", il prendra position, "le moment venu".

Nicolas Sarkozy nous a aussi emmené dans les coulisses de sa propre victoire en 2007 face à Ségolène Royal. Enfin, l'homme politique nous a confié ses goûts télé et a évoqué les personnalités du petit écran qu'il apprécie mais aussi ses émissions et ses séries préférées... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

