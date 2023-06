Les infos de 18h - États généraux de la droite : LR tente de s'imposer face aux rumeurs de remaniement

En visite à Vire (Normandie) ce samedi 17 juin, Élizabeth Borne a semblée plutôt détendue dans sa région et sa circonscription. De quoi calmer un peu les rumeurs de remaniement imminent. Parmi les hypothèses en cours à l'Élysée, en cas de remplacement de la Première ministre, figure celle d'un éventuel accord avec Les Républicains. Ce qui permettrait à l'exécutif de s'assurer de faire passer les textes plus facilement à l'Assemblée nationale.

Il en a sans doute été question dans les coulisses des "états généraux de la droite", organisés par LR ce samedi 17 juin à Paris. Mais pour les dirigeants du parti, l'important est avant tout de faire passer un message clair : "nous sommes un grand parti et nous ne sommes pas morts".



Quelque 1.000 militants LR étaient rassemblés au Cirque d'hiver, à Paris, autour d'un show son et lumière, avec écran géant. Une organisation d'ampleur, pour montrer que le parti bouge encore. Et si ce n'était pas clair, les cadres de la droite se sont relayés à la tribune pour le répéter : Rachida Dati, Éric Ciotti, Gérard Larcher… tous se sont félicités d'être rassemblés devant l'exécutif et de lui tenir tête.



Peu de nouveautés, mais des stratégies individuelles

Le président du Sénat Gérard Larcher a bien appuyé son message selon lequel "Emmanuel Macron a nourri les extrêmes". Une façon de faire taire les rumeurs : non, il n'ira pas à Matignon. "Cette majorité relative n'est pas la nôtre, nos différences sont très profondes", a-t-il encore martelé.

Les Républicains voulait ainsi s'afficher comme un parti qui bouillonne d'idées. Pourtant, aujourd'hui, pas de grande nouveauté. Le patron des LR Éric Ciotti a repris ses habituelles charges contre l'insécurité, l'immigration et l'extrême-gauche "convertie au mélenchonisme intégral".

Grand absent de cette réunion, Laurent Wauquiez, potentiel candidat de la droite en 2027, préfère encore rester à bonne distance de la vie et des difficultés de son parti.

À écouter également dans ce journal

Séisme en Charente-Maritime - Dans l'Est de la Charente-Maritime et dans le Sud des Deux-Sèvres, ce samedi 17 juin aura été essentiellement consacré au recensement des dégâts provoqués par les séismes d'une magnitude exceptionnelle : 5.8, qui ont sévi la veille et ce matin. RTL s'est rendu dans une