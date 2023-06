Les infos de 12h30 - Séisme : dans le village de La Laigne, fortement touché, les habitants sont sous le choc

Après le violent séisme qui a frappé l'ouest de la France vendredi soir, de magnitude 5,3 à 5,8 sur l'échelle de Richter, une nouvelle secousse a été ressentie dans la nuit de vendredi à samedi. Un blessé léger est à déplorer et surtout de nombreux dégâts matériels, dont le recensement est en cours dans plusieurs départements. La commune de La Laigne, en Charente-Maritime, a été particulièrement touchée par ce tremblement de terre. Les 500 habitants ont dû être évacués, car le clocher de l'église menace de s'effondrer. RTL s'est rendu dans les rues de ce village devenu fantôme.

Les dégâts sont impressionnants avec des fissures un peu partout. Les pompiers et les policiers s'affairent dans tout le village, alors que certains habitants sont revenus pour vérifier l'état de leur domicile. Sophie et Frédéric, deux résidents de la commune, attendent que les pompiers leur laissent accéder ou non à leur maison. "Il y a beaucoup de verres cassés, des cadres qui sont tombés. Mais ce qui nous inquiète le plus ce sont les fissures, parce qu'il y en a des deux côtés et dans les sens. On n'est pas sûrs du tout de pouvoir habiter dedans en attendant qu'il y ait des travaux de réhabilitation", se désole Sophie, encore sous le choc et qui espère passer sa retraite dans sa maison de La Laigne.