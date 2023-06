Remaniement : qui pourrait remplacer Elisabeth Borne à Matignon ?

Un an après sa réélection, Emmanuel Macron se trouve-t-il déjà à un tournant de son quinquennat ? En pleine crise de l'inflation et de fronde contre le passage en force de la réforme des retraites, la piste d’un remaniement avant l’été est bel et bien privilégiée par l’exécutif. C'est même une piste souhaitée par le président lui-même, selon nos informations. Arrivée à Matignon il y a un an, Élisabeth Borne parait plus que jamais sur la sellette. Mais alors, qui pour la remplacer ?

"Il te faut un fidèle", ont répété en privé au chef de l'État ces derniers jours, ceux qui craignent de voir débarquer un nouveau transfuge de la droite à Matignon. Les noms de Julien Denormandie, ancien ministre de l’Agriculture, Richard Ferrand, ancien président de l’Assemblée nationale, ou encore Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, reviennent régulièrement.

Des fidèles oui, mais pas forcément très vendeurs pour l’opinion publique. Alors le président cherche aussi à surprendre. D’après nos renseignements, il fait approcher, par quelques-uns de ses émissaires, des personnalités du monde de l’entreprise, ou de la société civile, sans avoir encore trouvé sa perle rare.

À écouter INFO RTL - Comment Emmanuel Macron prépare un nouveau remaniement

