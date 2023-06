Comment Emmanuel Macron prépare un nouveau remaniement

La piste d’un remaniement avant l’été est bel et bien privilégiée par l’exécutif. Selon nos informations, ce remaniement est souhaité par le Président lui-même, mais aussi par la plupart de ses alliés dont François Bayrou, ou de ses amis comme le patron du parti Renaissance Stéphane Séjourné.

Ceux-ci le pressent de ne pas attendre le 14 juillet, la fin des "100 jours" de sursis accordés à Élisabeth Borne. "Ils ne se supportent plus. Entre les deux, le point de rupture a été atteint", commente un cadre de la majorité.

D'après les informations de RTL, une première fenêtre de tir pour un remaniement a même été clairement identifiée et surlignée par le chef de l’État, autour du 20 juin, car son agenda était à ce moment-là plutôt dégagé. Mais l’option est jugée un peu trop contraignante, les délais trop serrés.

C’est le début du mois de juillet qui tient à présent la corde, et "ça turbine à fond" nous confirme une élue qui échange des messages avec Emmanuel Macron.



Quels noms circulent pour remplacer Élisabeth Borne ?

Mais alors qui pour remplacer Élisabeth Borne ? "Il te faut un fidèle", lui ont répété en privé ces derniers jours ceux qui craignent de voir débarquer un nouveau transfuge de la droite à Matignon.

Les noms de Julien Denormandie, ancien ministre de l’Agriculture, Richard Ferrand, ancien président de l’Assemblée nationale, ou encore Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, reviennent régulièrement.

Des fidèles oui, mais pas forcément très vendeurs pour l’opinion publique. Alors le Président cherche aussi à surprendre. D’après nos renseignements, il fait approcher, par quelques-uns de ses émissaires, des personnalités du monde de l’entreprise, ou de la société civile, sans avoir encore trouvé sa perle rare.

Le dilemme d'un nouveau gouvernement

Le grand chamboulement devrait aussi concerner aussi la composition du gouvernement. "Trop de dossiers n’avancent pas à son goût, et ces ministres-là, il faut les changer", tranche un conseiller de l’Élysée. À l'heure actuelle, sur les 41 ministres du gouvernement, de l’avis des interlocuteurs d’Emmanuel Macron, il n’y a guère que 5 ou 6 poids lourds qui peuvent dormir tranquille.



Et la jeune garde de la Macronie à l’Assemblée nationale pointe déjà le bout de son nez dans l’espoir de chiper un maroquin au sein de la future équipe. Parmi eux : Maud Bregeon, élue des Hauts-de-Seine, Benjamin Haddad, député parisien, ou encore Charles Sitzenstuhl, député du Bas-Rhin… "Des députés BFM", comme les surnomme ironiquement l’un de leurs collègues, car ils se sont faits les dents sur les plateaux des chaînes d’information en continu.



Leur cheffe de groupe au Palais Bourbon, Aurore Bergé, court elle aussi depuis longtemps après un portefeuille ministériel. "Pour l’instant, Emmanuel Macron considère qu’elle lui est plus utile là où elle est", croit savoir une figure de la majorité.



Si rien ne lui convient, il est capable d’essorer Élisabeth Borne encore quelques semaines ou quelques mois Un conseiller élyséen

Quoiqu'il en soit, le moindre changement reste soumis aux décisions du président de la République. "Attention si rien ne lui convient, il est capable d’essorer Élisabeth Borne encore quelques semaines ou quelques mois", analyse un conseiller.



Les choses vont-elles se décanter aussi vite que le souhaiterait le Président ? On nous rappelle aussi qu’Emmanuel Macron, depuis sa réélection en 2022, a bien du mal à trancher, et n’a jamais hésité, faute de solution satisfaisante, à prendre tout son temps.

