L’affaire des "fadettes" n’a pas fini de faire couler de l’encre. Les deux plus hauts magistrats de France prennent la parole ce mardi 29 septembre. Dans une tribune publiée dans le journal le Monde, François Molins et Chantal Arens se disent inquiets des récentes décisions prises par le Garde des Sceaux, après l’ouverture d’une enquête administrative contre trois magistrats du Parquet national financier.

De quoi faire bondir le premier intéressé, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti qui présentait mardi son budget pour 2021, un budget en nette hausse. "J'ai dit tout ce que j'avais à dire : je n'enlèverai pas un mot ", a-t-il déclaré.

Le Garde des Sceaux a assuré qu'il ne comptait pas "revenir" sur ce sujet, "parce qu'à chaque fois que je reviens là-dessus, je ne vous parle pas du budget dont j'ai envie de parler", a-t-il poursuivi.

Ce budget, "on est allé le chercher avec les dents", a-t-il souligné. Et de renchérir : "cela m'importe bien plus que ce que tel ou tel a pu écrire dans telle ou telle chronique". "J'ai dit ce que j'avais à dire, ça ne m'intéresse plus", a-t-il conclu.

François Molins, ancien procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, s'exprimera au micro de RTL soir dès 18h15, mercredi 30 septembre.

