publié le 29/09/2020 à 16:11

Ce mardi soir, deux septuagénaires montent sur le ring : Donald Trump, 74 ans face à Joe Biden, 77 ans. Ce sont les candidats les plus âgés de toute l'Histoire récente des États-Unis, même si le démocrate semble souvent plus fatigué que son rival. "Sleepy Joe", Joe l'endormi, comme aime à le surnommer Donald Trump, va devoir muscler son jeu.

Biden s'est beaucoup entraîné pour répondre avec des phrases efficaces, ciselées, car il est connu pour ses gaffes. Il a parfois des formules gênantes. Il en dit trop et cela embarrassait souvent Barack Obama, qui s’agaçait souvent de la tendance de son vice-président à parler trop longtemps, a raconté de vieilles histoires des années 1950 ou 1970.

Parfois, on ne sait pas où il veut en venir et cela s'est accentué lors de cette campagne. Ces propos sont parfois décousus quand il cherche ses mots. Et tous ces petits moments sont montés en épingle par la campagne Trump sur les réseaux sociaux, pour caricaturer Biden en vieux schnock grabataire et gaga. C'est vrai qu'il a pris un coup de vieux. Le candidat démocrate va avoir 78 ans, mais c'est aussi le bégaiement de son enfance qui revient.

Dans la nuit de mardi à mercredi, Joe Biden doit donc rassurer sur sa vigueur, mettre en avant son empathie, souligner ses origines populaires dans une ville industrielle, en contraste avec Donald Trump et les élites fortunées de New York. Si Joe Biden s'en sort avec un match nul sans blessures, il prendra une sérieuse option sur le titre final.