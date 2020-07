publié le 01/07/2020 à 13:36

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé mercredi 1er juillet avoir diligenté une inspection sur l'enquête du Parquet national financier (PNF) qui visait à identifier la "taupe" éventuelle ayant pu informer Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute.

Saisie par la ministre, l'Inspection générale de la justice devra "remettre son rapport pour le 15 septembre", indique Nicole Belloubet dans un communiqué.

La veille, la garde des Sceaux avait défendu "l'utilité" du PNF. "De mon point de vue, le PNF a une véritable utilité", avait déclaré la ministre. "Le PNF, c'est surtout les jugements sur des affaires de délinquance économique et financière et de fraude fiscale", a-t-elle souligné, citant notamment l'amende record (2,1 milliards d'euros) infligée en janvier à Airbus après une "négociation" avec la justice américaine.

Y a-t-il eu des dysfonctionnements ?

La révélation de l'ampleur de ces écoutes a suscité un vif émoi chez les avocats, "raison pour laquelle" la ministre de la Justice avait demandé un rapport à la procureure générale de Paris sur cette enquête du PNF. "Je devrais avoir ce rapport très rapidement, sans doute, je l'espère en tout cas, aujourd'hui car c'est urgent", avait indiqué Nicole Belloubet. "Si je constate qu'il y a des dysfonctionnements, je saisis l'Inspection générale de la justice", a-t-elle ajouté. C'est donc désormais chose faite.

Les avocat de MM. Sarkozy et Herzog avaient remis lundi après-midi à la ministre "une liste de questions précises sur les graves dysfonctionnements ayant émaillé cette enquête". "Il va de soi qu'à défaut de répondre à ces questions", listées dans un document de six pages non dévoilé, "le rapport attendu serait dénué de sens et de portée", mettent en garde Mes Paul-Albert Iweins, Hervé Temime et Jacqueline Laffont dans un communiqué commun.

Dans cette affaire, pour laquelle le PNF assure avoir respecté la loi, le bâtonnier de Paris Me Olivier Cousi a fustigé une enquête "hors-norme et inquiétante" et annoncé une prochaine action en justice.