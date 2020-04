publié le 13/04/2020 à 19:09

Sa dernière allocution télévisée le 16 mars dernier avait réuni plus de 35 millions Français. Sans doute les téléspectateurs seront aussi nombreux ce lundi 13 avril, tant l’attente est grande.

Que va dire Emmanuel Macron ? Que peut-il annoncer après bientôt un mois de confinement ? Le Président a largement consulté toute la semaine dernière des experts, des politiques, des médecins. D’abord, il devrait sans surprise confirmer la prolongation du confinement.

C’est une certitude, les Français vont devoir patienter chez eux encore quelques semaines. Plusieurs proches d’Emmanuel Macron évoquent un déconfinement après le 10 mai, mais ce sont des personnes qui ont pu s’entretenir avec Emmanuel Macron ces derniers jours qui évoquent cet horizon.

L’Élysée et les conseillers disons officiels du président eux indiquent que la date n’est toujours pas arrêtée, il convient donc d’être extrêmement prudent sur les diagnostics.



Un discours modifié jusqu’à la dernière minute

Emmanuel Macron prend les décisions entouré d’une poignée de fidèles, il a encore déjeuné avec Édouard Philippe tout à l’heure à l’Élysée. Un proche du président fait savoir que le discours peut être modifié jusqu’à la dernière minute.

Le chef de l’État a cependant donné les deux grands axes à ses proches : protéger les Français et maintenir une unité dans le pays. Pour autant, même si la crise au quotidien est sa priorité, Emmanuel Macron a très envie d’esquisser des perspectives d’avenir. Il devrait répondre aux critiques sur la gestion de la crise, il parlera ce soir de masques, de tests de sérologie, et des avancées sur les traitements, confirme un proche.

Enfin, concernant les annonces concrètes, beaucoup de rumeurs circulent : fermeture des écoles jusqu’en septembre, port du masque obligatoire jusqu’à la rentrée, ou élections municipales reportées au mois de mars prochain. Là aussi prudence, ce soir l’Élysée ne nous confirme aucune de ces informations.

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - Il est urgent d’attendre pour déconfiner selon les experts de l’Inserm qui recommandent de patienter encore quelques semaines. Plus le déconfinement sera tardif, plus la France aura le temps de se préparer.



Travailler pendant le confinement - Certains chefs d’entreprises veulent relancer la machine le plus vite possible. "Nous sommes suspendus aux paroles de ce soir puisque du nombre de commerces qui seront autorisés à rouvrir dépendra notre activité de demain", raconte un patron de PME qui produit des terminaux de paiement.



Violences conjugales - Le Pape François met en garde contre le risque de violence subies par les femmes en période de confinement. Il a appelé a prié pour elles. Le gouvernement italien a débloqué une trentaine de millions d’euros pour la prévention des violences contre les femmes.