Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer dans une allocution à 20h, et il n'avait pas vraiment le choix, avec un calendrier très chargé. En effet, il se rendra à Bruxelles et Munich, dès demain, jeudi 23 juin. Et son silence commençait à mettre certains de ses proches très mal à l'aise. Il a choisi de solenniser son adresse aux Français : 20 heures, depuis le palais de l'Élysée.

Le chef de l'État aurait pu se contenter d'une synthèse de ces rencontres avec les représentants des partis politiques, il préfère en quelque sorte "faire monter le désir" avant de dire aux Français comment il entend tirer les conséquences du scrutin de dimanche.

Ce qui est certain, c'est qu'il y a des imposés pour Emmanuel Macron, il va devoir donc faire la synthèse de ses rencontres dire comment il compte sortir le pays de cette impasse politique. Le président n'est pas satisfait, car il a demandé à Elisabeth Borne d'aller chercher "une majorité plus large". il devrait également éclaircir certains points : la Première ministre a-t-elle sa confiance ? Pourquoi avoir parlé d'union nationale au Rassemblement national et au Parti communiste, mais pas à Christian Jacob le patron des Républicains ?

Selon certains conseillers, il pourrait tendre la main aux oppositions face caméra, en faisant un certain nombre de compromis devant les Français, sans parler de la dissolution de l'Assemblée, improbable, mais techniquement possible.

À écouter également dans ce journal

Gouvernement - Un nouveau membre du gouvernement est accusé de viol. Il s'agit de la secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie, Chrysoula Zacharopoulou. Deux plaintes ont été déposées et remonteraient à 2016 quand elle exerçait sa profession de gynécologue.

Polémique - Les deux députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière démentent les allégations du magazine Le Point, qui les accuse d'embaucher une femme sans papier depuis un an. Le couple a réagi dans la foulée et dément.



Météo - Après la grêle, le sud-ouest a été touché par des pluies diluviennes. Le nouvel épisode a enfoncé le clou, en faisant des dégâts matériels catastrophiques, dont des toits qui se sont effondrés.

