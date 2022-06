Emmanuel Macron va-t-il s'adresser aux Français ce mercredi soir ?

Après l'impasse créée par les législatives, et face à une situation inédite à l'Assemblée, la parole présidentielle est attendue. Et selon les informations de RTL, Emmanuel Macron pourrait s’adresser aux Français ce mercredi soir 22 juin. Plusieurs sources gouvernementales estiment en effet que cette "option est sur la table" et qu'une allocution imminente n'est "pas impossible".

L'agenda international du président de la République plaide aussi en faveur d'une prise de parole rapide. Emmanuel Macron n'a en effet que peu de temps devant lui, avant un tunnel d'obligations à partir de jeudi : Conseil européen, G7, sommet de l'Otan.

S'il doit s'adresser aux Français, c'est donc maintenant, avant longtemps. En attendant, le chef de l'Etat doit continuer ce mercredi son tour de table des forces politiques, à la recherche d'un difficile consensus.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info