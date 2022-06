Législatives 2022 : la sérénité des Républicains cache-t-elle un déni ou une réalité ?

C'est à croire que la présidentielle n'a jamais eu lieu. Chez Les Républicains, l'ambiance est sereine à quelques jours du premier tour des élections législatives. Une humeur qui contraste avec le score de 4,78% de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle.

Disposant actuellement d'un groupe à l'Assemblée de 100 députés, le parti assure qu'il obtiendra un score honorable à l'issu du scrutin. Dans un entretien accordé au Point fin avril, le président du parti Christian Jacob déclarait : "Lorsqu'il s'agit de confier les clés de la gestion d'une collectivité, les électeurs préfèrent se tourner vers des gens dont ils se sentent proches, des personnalités en qui ils peuvent avoir confiance et qui bénéficient d'une certaine expérience. C'est pour cela que j'ai confiance dans notre résultat aux élections législatives".

Et fidèles à sa stratégie, Les Républicains, par la voix de Bruno Retailleau, ont indiqué qu'ils ne donneraient pas de consigne de vote dans le cas où un candidat LR n'accède pas au second tour. "Beaucoup de nos électeurs voteront sans doute Macron face à la Nupes mais nous ne donnerons pas de consigne de vote car les consignes de vote ça ne fonctionne plus, ça énerve même les gens. Les gens sont autonomes", a expliqué le patron des sénateurs LR.

Une opposition constructive ?

Un optimisme résistant à toutes épreuves. Un élu Les Républicains l'assure : "Qu'on ait 50 ou 100 députés, on s'en fout, explique-t-il. Ce qui compte, c'est de montrer qu'on est un groupe avec une expression au Parlement et une incarnation politique". Un autre ajoute que "rien n'est perdu". "On a fait moins de 5% à la présidentielle, mais ça ne veut pas dire que l'on fera moins de 5% la prochaine fois", relativise-t-il.

Pourquoi cet état d'esprit règne-t-il dans le parti qui se voyait pourtant numéro 2 de l'élection présidentielle ? La réponse tient en trois mots : réforme des retraites. "Ce n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron ait besoin de nous à l'Assemblée" pour obtenir la majorité à l'Assemblée lors des votes, ajoute cet élu. Un autre membre des LR ajoute : "On pourra dire à la majorité : 'Votre réforme, on la vote s'il y a ces éléments-là dedans'".

A LR, on est d'accord. Là où il y a des différences, c'est sur le chemin pour y parvenir Un ténor LR

Un futur déjà tout tracé dans l'esprit des Républicains. Certains en oublient même le tiraillement idéologique qui divise le parti et ses électeurs entre la ligne incarnée par Michel Barnier et Xavier Bertrand et celle voulue par Laurent Wauquiez et Eric Ciotti. "On peut faire du judoka, réplique un membre du parti. Il faut en faire un facteur de force et de construction en incarnant l'alternative des gens raisonnables".

Un ténor LR résume la stratégie à appliquer : "Il faut être utile face aux inutiles". "A LR, on est d'accord. Là où il y a des différences, c'est sur le chemin pour y parvenir", nuance-t-il. Tout serait donc dans la subtilité ? Un élu de droite qui observe avec plus de recul la situation estime que cet optimisme ne peut perdurer que si le parti résout son problème d'incarnation. Là, c'est un nouveau chantier qui s'annonce pour Les Républicains.

