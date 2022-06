Législatives 2022 : l'union nationale est-elle en train de mûrir dans la tête d'Emmanuel Macron ?

"Emmanuel Macron m'a effectivement posé cette question, je lui ai répondu que nous avons déjà participé à un gouvernement d'union nationale en 1945 avec le général de Gaulle donc ce n'est pas quelque chose qui nous choque", a déclaré Fabien Roussel mardi 21 juin à la sortie de son entretien avec le président de la République concernant l'idée d'une "union nationale".

"Mais tout dépend du projet, il faut un projet 'high level'. Il va falloir qu'il donne des gages", a ajouté le patron du parti communiste. Alors, cette "union nationale" est-ce un vrai projet qui murit en ce moment dans la tête du Président ou bien une idée lancée comme ça ? La réponse se trouve entre les deux. Mardi soir, un conseiller de l'exécutif résumait l'état d'esprit d'Emmanuel Macron : "Face à une situation inédite comme celle-ci, tout doit être envisagé, tout est sur la table. Union nationale, coalition, pacte de gouvernement... tout."

Mais il ne faut pas croire qu'une des options est privilégiée. En réalité, Emmanuel Macron fait de la politique : il teste des idées, voit comment elles retombent, laisse les uns et les autres se positionner... Ce même proche du Président rajoute : "Soit les oppositions restent dans une position de blocage, soit elles prennent leurs responsabilités et acceptent notre main tendue".

Un contexte évidemment différent de 1945

Fabien Roussel fait référence à 1945. À l'époque, on est au lendemain de la Seconde guerre mondiale. Le contexte est tout de même un peu différent. Rassembler aujourd'hui de la NUPES au RN est difficilement imaginable.

Emmanuel Macron fait donc de la politique. Imaginer autour de la table du Conseil des ministres Marine Le Pen et l'Insoumis Adrien Quatennens - pour ne citer qu'eux - est juste improbable, tout le monde en a bien conscience. Tout ceux à qui le Président en a parlé mardi a rejeté l'idée. En revanche, ce qui est plus probable, c'est que derrière ce "gouvernement d'union nationale", on parle plutôt de quelques ralliements individuels venus de gauche et de droite. Mais rien plus.

