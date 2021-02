publié le 04/02/2021 à 14:28

Malgré l'épidémie de coronavirus qui sollicite plus que jamais les personnels de santé, 600.000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en France. En ce jeudi 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer, Aline, 46 ans, témoigne après avoir été victime d'une récidive à cause de l'engorgement des hôpitaux, qui lui a fait reporter ses opérations plusieurs fois.

"J'ai pris un rendez-vous avec mon chirurgien qui m'a dit qu'il fallait opérer en urgence", se souvient Aline. L'opération est alors prévue début septembre mais une mauvaise nouvelle se présente à elle à la fin de l'été : "Une semaine avant l'opération, on me dit qu'il y a la Covid, qu'il n'y a pas d'anesthésiste et qu'on repousse l'opération pour le mois de novembre". En novembre dernier, l'opération est à nouveau reportée à cause du manque de personnel.

Finalement, l'opération a eu lieu le mardi 26 janvier dernier, après plusieurs mois de stress et de craintes. "J'avais peur de repasser en cancer général, j'angoissais, j'avais peur et puis il y a eu cette chimiothérapie qui n'était pas prévue" déplore Aline. "J'ai perdu mes ongles, du poids et ma chimio n'aurait jamais dû avoir lieu si j'avais été opérée au mois de septembre", ajoute-t-elle.

Désormais, Aline se repose et doit cicatriser en s'isolant car il faut tout faire pour ne pas contracter le coronavirus. "Covid + cancer, on sait très bien qu'on est condamné donc c'est l'angoisse tout le temps", explique-t-elle en s'estimant "oubliée".