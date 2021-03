publié le 23/03/2021 à 11:46

Une demande entendue. Les enseignants pourront se faire vacciner contre le coronavirus à partir du milieu ou de la fin du mois d'avril lorsque le nombre de vaccins disponibles aura augmenté.

"A partir de mi-fin avril, nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver, cela va nous permettre d'envisager d'avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, à qui on demande des efforts. Les enseignants en font légitimement partie", a déclaré Emmanuel Macron après avoir visité un centre de vaccination.

Critiqué pour une campagne vaccinale trop lente, le président de la République a appelé à vacciner "au maximum", "tous les jours", "matin, midi et soir" car la vaccination est "le cœur de la bataille" contre le coronavirus. "On se bat pour avoir des doses (...) On va changer de dimension à partir d'avril" et "il n'y pas de week-end et de jours fériés pour la vaccination", a ajouté le chef de l'Etat après avoir visité un centre de vaccination et une pharmacie à Valenciennes.

Après avoir qualifié le coronavirus de "maître du temps", le président de la République a indiqué la vaccination était "une course de vitesse", a ajouté le président, en précisant que l'Etat allait envoyer 30.000 doses en plus cette semaine, et 30.000 autre la suivante, soit 140.000 en tout, dans les Hauts-de-France, région "très touchée".