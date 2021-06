"Choose France" : comme chaque année, Emmanuel Macron recevra ce lundi 28 juin au soir des grands patrons étrangers sous les ors de Versailles. Mais avant, pour mieux enjamber les élections régionales, où les marcheurs n'ont pas convaincu, il s'est rendu ce matin à Douai, où le groupe chinois Envision prévoit d'investir deux milliards d'euros dans une usine de batteries électriques. Il y a eu ce face à face, en mode 2022 entre le Chef de l'État et celui qui espère lui succéder à l'Élysée : Xavier Bertrand, confortablement réélu dans les Hauts-de-France.

À l'entrée de l'usine, le président nordiste fait les cent pas en attendant l'arrivée d'Emmanuel Macron au milieu des dirigeants de Renault et des autres élus. Deux présidents masqués, que l'on devine crispés : l'un félicite l'autre pour sa réélection. Un échange sous les projecteurs sur les leçons à tirer de ce scrutin régional.

"Félicitations, et heureux de vous trouver ici", lance Emmanuel Macron à Xavier Bertrand. "C'est important, ça montre que quand on investit on y arrive", poursuit-il. Et quand le président des Hauts-de-France aborde le sujet de l'abstention, la réponse du chef de l'État est sans appel : "Ça dit beaucoup de choses, on va tous en tirer les conséquences", assure le Président qui ne s'éternise pas avec son nouveau rival, pressé de retrouver les ouvriers automobiles de Douai sur ces chaînes de montage et de rappeler les bonnes nouvelles en terme de création d'emplois sur cette vallée de la batterie électrique.

Un président combatif qui salue "les efforts d'une France unie pour avancer". Xavier Bertrand vient de lui répondre et la joue lui aussi collectif : "Je suis mort de faim en matière d'emploi, pour le développement de l'industrie". Au moins pour une fois, les deux hommes sont d'accord.

